Tote bei Protesten gegen Polizeigewalt in Kolumbien

In Kolumbien ist es wegen des Todes eines Mannes nach einem Polizeieinsatz zu Protesten und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Demonstranten griffen Polizeiwachen und Banken an. Dutzende Personen wurden festgenommen, es gab zahlreiche Verletzte. Bereits am Mittwoch waren bei ähnlichen Unruhen in der Hauptstadt Bogotá und dem Vorort Soacha mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

SN/APA (AFP)/SCHNEYDER MENDOZA Proteste gegen Polizeigewalt eskalieren