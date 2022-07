Tote bei Raketeneinschlag in Wohngebäude in Region Odessa

Bei einem russischen Raketenangriff sind in der südukrainischen Region Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen in einem Wohngebäude getötet worden. Der Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, sagte in der Nacht auf Freitag, die Rakete sei von einem über dem Schwarzen Meer fliegenden Flugzeug aus abgefeuert worden. "Die Zahl der Toten bei dem Raketenangriff auf das Wohngebäude ist auf zehn gestiegen."

SN/APA/AFP/BULENT KILIC Soldaten patrouillieren in Odessa