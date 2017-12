Tote bei regierungskritischen Protesten im Kongo

Bei Zusammenstößen zwischen Polizisten und regierungskritischen Demonstranten in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens acht Menschen getötet worden. Sieben Menschen seien in der Hauptstadt Kinshasa, ein weiterer sei in der zentralen Stadt Kananga getötet worden, verlautete am Sonntag aus einer UNO-Quelle.

SN/APA (AFP)/BRYAN R. SMITH Präsident Kabila will nicht zurücktreten