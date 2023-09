Tote bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Bei russischen Luft- und Artillerieangriffen auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Donnerstag zwei Menschen getötet und mindestens 18 Menschen verletzt worden. In der Nacht und am Morgen gab es Explosionen in der Hauptstadt Kiew und in den Regionen Charkiw im Nordosten sowie Chmelnyzkyj, Iwano-Frankiwsk, Lwiw, Riwne und Winnyzja im Westen, wie das Innenministerium und Regionalbehörden mitteilten.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Auch Kiew wurd in der Nacht beschossen