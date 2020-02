Tote nach Schüssen in Hanau: Hessens Innenminister bestätigt Terrorverdacht

Bei den Schießereien in der Stadt Hanau im deutschen Bundesland Hessen sind am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter hat anschließend sich und seine Mutter getötet. Hessens Innenminister Beuth bestätigte nun: "Fremdenfeindliches Motiv ist gegeben."

Ein schweres Gewaltverbrechen erschüttert Hanau. Ein 43-jähriger Deutscher hat in zwei Shisha-Bars, auf ein Auto und in einem Kiosk um sich geschossen und dabei neun Menschen getötet. Weitere wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde in den Morgenstunden tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, sind unter den Todesopfern viele Menschen mit Migrationshintergrund. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Der hessische Innenminister Peter Beuth gab Donnerstagvormittag bekannt, es werde wegen Terrorverdachts ermittelt: "Nach unseren jetzigen Erkenntnissen ist ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben", sagt der Politiker am Donnerstag. Darauf deuten etwa ein Bekennerschreiben sowie ein Video hin, worin der Mann rechtsradikale Inhalte und Verschwörungstheorien wiedergab.

Schüsse fielen an mindestens vier Tatorten: 9 Tote

Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr, wie der Hessische Rundfunk (HR) in der Nacht auf Donnerstag berichtete. Nicht weit entfernt in einer Seitenstraße wurden Patronenhülsen auf dem Fußweg gefunden.

Danach sei der Täter in den etwa zwei Kilometer entfernten Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Dort habe er in einer anderen Shisha-Bar fünf Menschen erschossen. Ein weiterer Tatort ist in Laufnähe: Ein Kiosk am Kurt-Schumacher-Platz inmitten eines Wohnviertels. Zudem ist auch ein Auto beschossen worden. Kurz darauf waren Polizei und Rettungskräfte im Großaufgebot vor Ort, die die Gegenden um die Tatorte weiträumig absicherten.

Donnerstagfrüh teilte die Polizei mit, den mutmaßlichen Täter tot in seiner Wohnung aufgefunden zu haben. Zudem wurde dort die Leiche der 72-jährigen Mutter des Schützen entdeckt. Der Täter habe vermutlich sich und seine Mutter erschossen, sagte der Innenminister.

Laut Polizeiberichten wurden zwei Tote in dem silbernen Mercedes, der vor einer Shisha-Bar in Hanau abgestellt war, aufgefunden. Ein Projektil wurde am Boden des Bürgersteigs in der Nähe des Tatorts sicher gestellt.

Tobias R.: Was man bisher von dem Schützen weiß

Wie Donnerstagfrüh bekannt wurde, haben die Sicherheitskräfte bei den Ermittlungen neben einem Bekennerschreiben auch ein Video gefunden. Dieses habe der mutmaßliche wenige Tage vor der Tat auf Youtube veröffentlicht. Darin spricht der Mann in englischer Sprache von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen.

Deutschen Medien zufolge veröffentlichte der Schütze einen Link zu seiner Homepage, auf der er auch zahlreiche Informationen über sich preisgibt. Der Mann, Tobias R., sei 43 Jahre alt und stamme aus Hanau. Dort soll er auch zur Schule gegangen sein. Nach Abitur und Zivildienst soll er eigenen Angaben zufolge eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht und in Bayreuth BWL studiert haben.

Frauenhasser, Sportschütze und Verschwörungstheoretiker

Im Video spricht der Mann über "unterirdische Militäreinrichtungen" in den USA, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". sagte er. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Er behauptet auch, Deutschland werde von einem Geheimdienst gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

In seinem 24-seitigen Traktat, das dem deutschen Medium "Die Zeit Online" vorliegt, schreibt er von einem "Krieg" als "Doppelschlag gegen die Geheimdienste" und die "Degeneration unseres Volkes".

Tobias R. sei zudem ein "Incel" gewesen, also jemand der keine Beziehung zu Frauen hatte und gemeinhin als "Frauenhasser" gilt. In seinem Schreiben ist zu lesen, er habe für die letzten 18 Jahre ohne Frau gelebt. "Incel" steht für "involuntary celibate", also "unfreiwillig enthaltsam". Incels sind überwiegend weiße, heterosexuelle Männer, die die Ansicht vertreten, die Frauen seien Schuld an ihrem Single-Dasein.

Der Schütze soll außerdem legal im Besitz einer Waffe und Sportschütze gewesen sein. Der mutmaßliche Täter von Hanau war zuvor nicht im Visier der Ermittler. Der Mann sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten, sagte der hessische Innenminister Beuth am Donnerstag im Wiesbadener Landtag. Er verurteilte die Gewalttaten. "Das ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft", so Beuth.

Kleinstadt steht unter Schock

Die hessische Stadt Hanau mit rund 100.000 Einwohner liegt circa 20 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Der Bürgermeister Claus Kamisnky (SPD) zeigte sich in einer Sondersendung von "Bild live" erschüttert: "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben."

Ein 24-jährige Anrainer, der Bekannte unter den Opfern hatte, sagte: "Wir kennen sowas nicht, wir sind auch nicht mit Leuten zerstritten. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es war ein Schock für alle."

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) twitterte: "In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid." Und: "Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!"

Auch die deutsche Regierung reagierte bestürzt auf das Verbrechen. Der Außenminister Heiko Maas drückt den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. "Die schrecklichen Ereignisse in #Hanau schmerzen uns alle", twitterte der SPD-Politiker. "Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden." SPD-Chefin Saskia Esken äußerte sich ebenfalls entsetzt und sprach auf Twitter von "rechtem Terror".

Beileidsbekundungen vom Kölner Karneval

In den närrischen Hochburgen hat am Donnerstag um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. Das Treiben in Köln wurde jedoch überschattet von der Gewalttat in Hanau. Der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn sagte: "Im Leben und vor allen Dingen im Karneval sind die Momente der überschäumenden Freude und die der Trauer immer nah beieinander. Heute, in den Stunden, überwiegt bei uns allen, glaube ich, die Fassungslosigkeit." Bevor die Kölner den Karneval offiziell eröffneten, gedachten sie der Opfer von Hanau mit einem Schweigemoment.

