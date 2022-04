Tote und Verletzte bei Angriff auf Odessa

Bei einem Raketenangriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa hat es am Samstag fünf Tote und 18 Verletzte gegeben. Das teilte die Leitung des ukrainischen Präsidentenamtes mit. Im ostukrainischen Gebiet Luhansk wurden in der Siedlung Solote zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie Gouverneur Serhij Hajdaj per Nachrichtendienst Telegram mitteilte. Die umkämpften Städte Popasna, Rubischne und Sjewjerodonezk wurden mit Artillerie beschossen und aus der Luft bombardiert.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen weiter