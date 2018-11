Tote und Verletzte bei Angriff auf Pilger-Bus in Ägypten

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Angriff auf einen Bus in Ägypten bekannt, bei dem mindestens sieben koptische Christen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Der Bus sei auf der Rückfahrt vom koptischen Kloster St. Samuel, 260 Kilometer südlich von Kairo, gewesen, sagte der Erzbischof von Minya, Anba Makarious, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

SN/afp Ein koptischer Priester spricht mit einer Frau, die bei dem Anschlag in Ägypten verletzt wurde.