Tote und Verletzte bei Angriffen in Berg-Karabach

Bei neuen schweren Gefechten in der Südkaukasus-Region Berg-Karabach sind mindestens drei Zivilisten getötet worden. Die gesamte Nacht über seien die Hauptstadt Stepanakert und die Stadt Schuschi von aserbaidschanischer Seite "heftig" beschossen worden, teilten die Behörden von Berg-Karabach am Freitag mit. In Schuschi seien dabei mehrere Häuser niedergebrannt. Es habe zudem auch mehrere Verletzte gegeben.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Zahlreiche Häuser in Stepanakert zerstört