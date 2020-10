Tote und Verletzte bei neuen Kämpfen in Berg-Karabach

Eine Woche nach der vereinbarten Waffenruhe dauern die Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus an. Aserbaidschan meldete schwere Angriffe der armenischen Seite in der Nacht zum Samstag auf Ganja, die zweitgrößte Stadt des Landes. Bei dem Raketenbeschuss seien mindestens 13 Menschen getötet worden, teilte das Zivilschutzministerium in der Hauptstadt Baku mit. Mehr als 50 Personen wurden verletzt.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Bei Raketenbeschüssen starben 13 Menschen, 50 weitere wurden verletzt