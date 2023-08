Tote und Verletzte durch Angriffe auf ukrainische Großstädte

Durch russische Raketenangriffe auf ukrainische Großstädte in der Nacht auf Montag sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Rettungskräfte fanden die Toten in den Trümmern zweier Wohnhäuser in Saporischschja, wie das Innenministerium in Kiew mitteilte. Drei Menschen seien gerettet worden. In der Hafenstadt Odessa im Süden wurden drei Mitarbeiter eines großen Supermarktes verletzt.

BILD: SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Zerstörung durch nächtliche Luftangriffe auf Odessa