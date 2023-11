Tote und Verletzte in südukrainischer Region Cherson

In der umkämpften südukrainischen Region Cherson sind am Donnerstag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im ukrainisch kontrollierten Teil starb laut Angaben von Militärgouverneur Olexander Prokudin ein 72-jähriger Mann durch russischen Beschuss von Wohngebieten in der gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Auch die russischen Besatzer auf der anderen Seite der Front meldeten mehrere Tote und mindestens elf Verletzte in der Hafenstadt Skadowsk. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht. Russland, das seit bereits mehr als 20 Monaten einen Angriffskrieg führt, hält derzeit rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Im vergangenen Jahr gelang es der ukrainischen Armee, einen Teil des besetzten Chersons wieder zu befreien. Seitdem wird dieses Gebiet jedoch immer wieder heftig von russischen Truppen beschossen, die weiter auf der anderen Seite des Flusses Dnipro stationiert sind.