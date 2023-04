In Slowjansk im Osten der Ukraine sind nach Angaben des regionalen Gouverneurs Pawlo Kyrylenko bei einem Raketenangriff mindestens neun Menschen getötet worden. Mindestens 15 seien verletzt worden. Eine S-300-Rakete habe fünf Apartmentblocks und fünf Privathäuser beschädigt. Es werde nach sieben Menschen in den Trümmern gesucht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach dem Tod der Zivilisten den Angehörigen sein Beileid aus.

Tote Zivilisten bei russischem Raketenangriff in Slowjansk

In dieser Woche habe es "keine einzige Stunde ohne russische Morde und Terror" gegeben, sagte Selenskyj am Freitagabend in einer Videoansprache. "Das ist ein böser Staat. Und er wird verlieren. Zu siegen ist unsere Pflicht gegenüber der Menschheit. Und wir werden siegen!"

Slowjansk lliegt im ukrainisch kontrollierten Teil der Region Donezk rund 45 Kilometer nordwestlich der seit Monaten heftig umstrittenen Stadt Bachmut. Laut russischen Militärangaben rückten Soldaten der Söldnertruppe Wagner am Freitag weiter in die Stadt vor. Kiew schickte indes Verstärkung nach Bachmut.

Die Region Donezk gehört zu den vier ukrainischen Gebieten, deren Annexion Putin im September vermeldet hatte, obwohl Moskau die Gebiete nur teilweise unter Kontrolle hat. Die russischen Angriffe dort richteten sich seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine im Februar des Vorjahrs auch gegen die zivile Infrastruktur. Es kam auch zu zivilen Opfern.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal gab unterdessen nach einer Woche mit Gesprächen in Washington weitere Hilfszusagen im Volumen von fünf Milliarden Dollar bekannt. Er sprach am Rande der Frühlingstreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank mit Vertretern dieser beiden Institutionen wie auch der Europäischen Investitionsbank und führenden US-Vertretern. "Die internationalen Partner haben uns ihre langfristige Unterstützung zugesichert", sagte Schmyhal.

Unterdessen wurde auch gemeldet, dass Dänemark der Ukraine Artillerie-Waffen überlässt. In den kommenden Wochen würden 19 in Frankreich hergestellte "Caesar"-Haubitzen geliefert, teilte das Verteidigungsministerium in Kopenhagen mit. Die Ukraine hatte Dänemark um die Kanonen gebeten.