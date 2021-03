Totengedenken fünf Jahre nach IS-Anschlägen von Brüssel

Belgien gedenkt am Montag der Opfer der islamistischen Anschläge in Brüssel vom 22. März 2016. Bei den Anschlägen vor fünf Jahren am Flughafen Brüssel-Zaventem und in der Brüsseler U-Bahn waren 32 Menschen getötet und 340 weitere verletzt worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/EMMANUEL DUNAND Was für die USA 9/11 ist, ist für Belgien der 22. März