Totenzahl in Syrien-Krieg auf niedrigstem Stand seit 2011

Im Syrien-Krieg sind heuer so wenig Menschen ums Leben gekommen wie noch nie seit Kriegsausbruch vor zehn Jahren. Dies teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch in London mit. Demnach starben mehr als 3.700 Menschen kriegsbedingt, darunter 1.500 Zivilisten. Unter ihnen seien 306 Kinder gewesen. Im Vorjahr waren 6.800 Tote gezählt worden, im Jahr 2019 waren es mehr als 10.000.

SN/APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR Rebellen auf dder Fahrt durch das kriegszerstörte Latakia