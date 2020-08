Toter bei Demos von Trump-Anhängern und -Gegnern in Portland

Bei Demonstrationen in der Stadt Portland im US-Staat Oregon ist ein Mensch erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit) am Rande zweier Demos, wie örtliche Medien berichteten. Demnach kamen Schätzungen zufolge etwa 2.500 Unterstützer von US-Präsident Donald Trump zu einem Autokorso zusammen. Zugleich fand eine Demo Trump-kritischer, linker Gruppen statt.

SN/APA (AFP/Getty)/Nathan Howard Wieder kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen in den USA