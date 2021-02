Toter bei Protesten in Myanmar

Bei neuen Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar ist einem einheimischen Politiker und Medien zufolge ein Demonstrant von der Polizei erschossen worden. Diese habe am Sonntag das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet, sagte Kyaw Min Htike in der Stadt Dawei der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die Mediengruppe Dawei Watch berichtete von einem Toten und mehr als einem Dutzend Verletzten.

SN/APA (AFP)/SAI AUNG MAIN Demonstration gegen Putschisten in Rangun