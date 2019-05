Toter und Verletzte nach Explosion in Moschee in Kabul

Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der Kleriker Maulawi Raihan ums Leben gekommen. Mindestens 16 weitere Menschen seien verwundet worden, teilte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, am Freitag mit. Die Explosion habe sich in einer Moschee im Osten der Stadt ereignet. Das Gebiet um die Moschee sei weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst Anfang Mai wurden bei einem Taliban-Überfall auf eine internationale Hilfsorganisation in Kabul neun Menschen getötet. Nur kurz davor hatte sich die afghanische Große Ratsversammlung für eine Feuerpause während des Fastenmonats Ramadans ausgesprochen. Allein 2018 wurden in Kabul bei mehr als 20 großen Anschlägen und Angriffen mehr als 550 Menschen getötet. Mehr als 1.000 wurden verletzt. Den Großteil der Anschläge reklamierte die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich. Quelle: Apa/Dpa