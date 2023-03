Tränengas bei Protesten gegen Pensionsreform in Frankreich

Bei Protesten gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron ist es in Frankreich am Samstag den dritten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. In der Hauptstadt Paris wurden Mülltonnen und Mistkübel in Brand gesteckt, die Polizei setzte Tränengas ein. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Protesten, darunter in Nantes, Marseille und Bordeaux.

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Brennende Mistkübel bei Protesten in Frankreich