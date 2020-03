Tränengas von türkischer Seite an griechischer Grenze

An der griechischen Ostgrenze zur Türkei bleibt die Lage angespannt. Freitag früh lag der Grenzposten Kastanies zwischenzeitlich in Schwaden von Tränengas, das von der türkischen Seite aus über die Grenze geschossen wurde. Griechische Sicherheitskräfte versuchten, die Chemikalien mit Wasser wegzusprühen. Tausende Flüchtlinge stehen an der Grenze und hoffen auf ein Durchkommen nach Europa.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAKIS MITROLIDI Flüchtlinge als Spielball der Politik