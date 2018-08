Transatlantische Partnerschaft ist neu zu vermessen

Zuletzt wirkte John McCain, der Senator aus Arizona, wie aus der Zeit gefallen. Das hatte mit der Realität von Trumps Amerika zu tun.

Der jetzt verstorbene McCain predigte den Willen zum Kompromiss, während sich in den USA die Polarisierung zwischen Republikanern und Demokraten verschärfte. Der Wortgewaltige avancierte zur moralischen Instanz während einer Präsidentschaft, in der sich der Mann im Weißen Haus innen- wie außenpolitisch von allen Prinzipien Amerikas abkehrte.

McCain profilierte sich als prominentester Kritiker Donald Trumps im republikanischen Lager und machte damit deutlich, wie sehr diese einst stolze Partei von diesem Präsidenten deformiert worden ist. Anders als McCain kuschen die allermeisten republikanischen Abgeordneten aus Angst um politische Ämter, statt in Trumps haarsträubenden Affären das Recht des Kongresses auf Kontrolle auszuüben.

Auch im Ausland wäre das Urteil über John McCain zu einem anderen Zeitpunkt anders, nämlich kritischer, ausgefallen. Dass dieser US-Senator vor allem als sicherheitspolitischer Falke, als eiserner Verfechter von Amerikas militärischer Stärke aufgetreten ist, hat einem Teil des politischen Publikums in Europa keineswegs gefallen. In den ehrenden Nachrufen von heute erscheint McCain aber vor allem als Vertreter des alten, transatlantischen Amerikas, das Wert auf seine Allianzen legt und zusammen mit den westlichen Partnern eine Ordnungsrolle in der Welt spielen will. Beobachter der Münchner Sicherheitskonferenz konnten wahrnehmen, wie sehr McCain deshalb Respekt gezollt wurde.

Trumps Abwendung vom Amerika, das McCain repräsentiert hat, ist für die Europäer wie eine kalte Dusche. Die atlantisch geprägte Politelite in Washington schwindet. Schon unter Barack Obama hat sich ein Schwenk des Landes vom Atlantik zum Pazifik angekündigt. Auch dieser Präsident hat bereits artikuliert, dass die Last des globalen Ordnungshüters für die USA zu schwer wird. Aber erst mit Trump ist von einer Entfremdung zwischen Amerika und Europa oder gar von einem "Ende des Westens" die Rede.

Die Europäer tun sich sichtlich schwer, sich auf die neue Konstellation einzustellen. Konsens ist, dass sie sicherheitspolitisch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Aber keineswegs klar ist bisher, wie weit diese Emanzipation von Amerika konkret reichen soll. Einerseits könnten manche Veränderungen in der US-Politik Trumps Präsidentschaft überdauern. Andererseits könnten negative Folgen von Trumps Kurs in der Handels- und Sicherheitspolitik zu einer Rückbesinnung auf die Stärke der transatlantischen Zusammenarbeit führen.