Transfer von "Aquarius 2"-Migranten verzögert sich

Der Transfer von den geretteten Migranten auf dem Schiff "Aquarius 2" nach Malta verzögert sich. Grund dafür sei schlechtes Wetter, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation SOS Mediterranee der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Es könne zwei bis drei Tage dauern, bis die 58 Migranten an Bord eines maltesischen Schiffes gehen können, das sie an Land bringen soll.

SN/APA (AFP)/CARLO HERMANN Schlechtes Wetter verhindert den Transfer