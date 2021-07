Trauer zwischen Trümmern: Merkel besucht Katastrophengebiet

Viel Zeit nimmt sich Angela Merkel für ihren Besuch im Katastrophengebiet. Für die Zerstörungen gebe es kaum Worte, sagt sie und spricht sich für schnellere Maßnahmen zum Klimaschutz aus.

Es war der erste Besuch von Angela Merkel in der von dem Hochwasser besonders betroffenen Region im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin, machte sich Merkel ein Bild vor Ort. "Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet worden ist", sagte die CDU-Politikerin bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.

Emotional wurde es, als der Bürgermeister von Schuld, Helmut Lussi, zu Wort kam. Die Wassermassen hatten die kleine Eifelgemeinde fast vollständig verwüstet: "Diese ...