Trauerfeier für EU-Parlamentschef Sassoli in Rom

Die EU und Italien haben sich am Freitag mit einem Staatsbegräbnis von dem verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli verabschiedet. Die Trauerfeier fand in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rom statt, in der laut Tradition Italiens Staatsbegräbnisse zelebriert werden. Anwesend waren unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsidenten Charles Michel und EU-Wettbewerbskommissar Paolo Gentiloni.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Staatsbegräbnis für Sassoli in Rom