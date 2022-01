Trauerfeier für Nobelpreisträger Tutu in Südafrika

Südafrika verabschiedet sich von seinem Volkshelden und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt begann am Samstagmorgen die Trauerfeier für den am Sonntag zuvor verstorbenen weltbekannten Menschenrechtsaktivisten und emeritierten anglikanischen Erzbischof. Präsident Cyril Ramaphosa wird die Trauerrede halten und Tutus Witwe Leah im Anschluss Südafrikas sechsfarbige Regenbogenflagge überreichen.

SN/APA/AFP/GIANLUIGI GUERCIA Beisetzung des Erzbischofs in Kathedrale von Kapstadt