Trauerfeier und Begräbnis für Gorbatschow in Moskau

Der letzte Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, der am Dienstag nach längerer Krankheit im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben ist, wird am Samstag auf einem Prominenten-Friedhof der russischen Hauptstadt beigesetzt.

SN/APA/dpa/Armin Weigel Letztes Geleit für Michail Gorbatschow