Traumvorlage für Erdogan

Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, befindet sich mitten

im Wahlkampf und nutzt jede Möglichkeit, auch unter den in Deutschland lebenden in der Türkei Wahlberechtigten zu werben. Also prescht er vor! Hechtet zwischen der europäischen Abwehr durch und - Tor! Toor! Tooooor:

Er ergattert ein gemeinsames Foto mit den deutschen Fußballnationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündoğan. Als Draufgabe überreicht ihm Gündoğan noch ein

Trikot seines Vereins, das er mit den Worten "Für meinen verehrten Präsidenten. Hochachtungsvoll" signiert hat.