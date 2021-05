Treffen der Außenminister der USA und Russlands in Island

Die Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, wollen sich erstmals persönlich treffen und einen Anlauf zur Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern starten. Bei der Begegnung am Mittwochabend am Rande der Außenminister-Tagung im isländischen Reykjavik soll es auch um das geplante Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin im Juni gehen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington.

SN/APA/POOL/SAUL LOEB US-Au§enminister Antony Blinken in Reykjavik