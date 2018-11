Treffen von Pompeo und Nordkoreas Unterhändler verschoben

Ein geplantes Treffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit Nordkoreas Chefunterhändler Kim Yong-chol in New York ist vorerst verschoben. Das US-Außenministerium teilte in der Nacht auf Mittwoch in Washington mit, das Treffen, das ursprünglich für diese Woche geplant gewesen sei, werde später nachgeholt, wenn die Terminpläne beider Seiten dies zuließen.

Warum das Treffen verschoben wurde, ist unklar