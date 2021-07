Treffen zwischen Johnson und Merkel - ein Neuanfang mit Hindernissen

Angela Merkel und Boris Johnson finden in Chequers freundliche Worte und wollen ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufschlagen. Warm werden sie aber nicht miteinander.

Mit großen Scherzen hielt sich Boris Johnson dieses Mal zurück, wohlwissend, dass es schwer werden würde, dem Gesicht Angela Merkels abzulesen, ob sie seinen Humor auch immer so lustig findet. Stattdessen gab es während des Besuchs der deutschen Kanzlerin im Vereinigten Königreich vor allem warme Worte. Sie wurde am Freitag vom britischen Premier auf dessen Landsitz in Chequers mit zwei Ellenbogen-Begrüßungen empfangen. Es war nicht nur ihre voraussichtlich letzte Staatsvisite in Großbritannien, sondern auch ihr 22. Besuch als Kanzlerin.

...