Treffen zwischen Mitsotakis und Erdogan vereinbart

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan werden einander am Rande des NATO-Gipfels am 14. Juni in Brüssel treffen. Das kündigten der griechische Außenminister Nikos Dendias und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu am Montagmittag nach gemeinsamen Gesprächen in Athen an. Zuvor hatte Mitsotakis Cavusoglu betont herzlich und entspannt empfangen.

SN/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS Mitsotakis empfing türkischen Außenminister