Die Zahl der Coronafälle in der Türkei nimmt rasant zu. Doch wer die Corona-Politik von Staatschef Erdogan kritisiert, wird gemaßregelt.

7040 neue Corona-Infektionen allein am Montag und Dienstag: In kaum einem anderen Land steigen die Zahlen so schnell wie in der Türkei. Um zehn bis 15 Prozent nehmen die nachgewiesenen Ansteckungen pro Tag zu. Rund 60 Prozent der Infektionen entfallen ...