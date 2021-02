Trip nach Mexiko bringt Ted Cruz in Bedrängnis

Während in seinem Heimatstaat Texas die Menschen frieren, reist der US-Senator und Trump-Verbündete in den warmen Süden.

Es sei seine väterliche Pflicht gewesen. So erklärte der US-Senator Ted Cruz seinen umstrittenen Urlaubstrip an die mexikanische Karibikküste. Cruz, dem Ambitionen für die Präsidentenwahl 2024 nachgesagt werden, war am Mittwoch mit seiner Familie in den Badeort Cancún gereist. Während sein Heimatstaat Texas einen beispiellosen Wintereinbruch erlebt. Hunderttausende Menschen harren seit Tagen ohne Strom aus. Auch bei der Wasserversorgung gibt es Probleme. Dass sich mitten in der Krise der prominente Senator mit seiner Familie in den Flieger nach Mexiko setzt, ...