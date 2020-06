Ägypten wollte mit einem Vorstoß den Krieg in Libyen beenden - und erhält eine Absage.

Auf einmal sollte alles ganz schnell gehen: Schon ab diesem Montag müsse in Libyen eine Waffenruhe in Kraft treten, forderte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Samstag in Kairo. Die "Kairo-Deklaration", in der auch der Rückzug ausländischer Milizen und ...