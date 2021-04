Trotz heftiger Kritik: Nord Stream II ist fast am Ziel

In der Ostsee geht der Bau der umstrittenen Pipeline rasch voran. Auf den letzten Kilometern geben die USA ihren Widerstand auf.

Doppelte Kraft voraus: Mit künftig zwei russischen Spezialschiffen im Einsatz ist die Vollendung der politisch hoch umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 wohl nur noch eine Frage von Monaten. Vergangene Woche steuerte der nachgerüstete Rohrleger "Akademik Tscherski" das Seegebiet südlich der dänischen Insel Bornholm an. Seit Anfang Februar arbeitet dort bereits die "Fortuna" am Lückenschluss in der doppelsträngigen Erdgasröhre. Knapp 140 Kilometer der rund 2460 Kilometer langen Pipeline, die aus dem nordrussischen Wyborg nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern führt, sind noch zu ...