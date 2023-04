Trotz Spannungen: China und Japan gehen aufeinander zu

Trotz großer Differenzen wollen Japan und China ihren Dialog und die Zusammenarbeit ausbauen. Beim ersten Besuch eines japanischen Außenministers in China seit mehr als drei Jahren äußerten Yoshimasa Hayashi und sein neuer chinesischer Amtskollege Qin Gang am Sonntag in Peking die Hoffnung, Schwierigkeiten überwinden und stabile Beziehungen aufbauen zu können. Beide sprachen die Meinungsverschiedenheiten offen an.

BILD: SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY Japans Au§enminister Hayashi sprach Differenzen an