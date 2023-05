Trotz Vermittlungsbemühungen: Weiter Gewalt in Nahost

In Israel und den Palästinenser-Gebieten dauert die Gewalt trotz ägyptischer Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe an. Die israelische Armee flog nach einer vergleichsweise ruhigen Nacht am Samstag erneut Luftangriffe im Gazastreifen, militante Palästinenser feuerten Raketen auf Israel ab. Im Bemühen um ein Ende der Gewalteskalation hatte Ägypten nach Angaben aus Palästinenser-Kreisen zuvor einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Feuer und Rauch über dem Gazastreifen nach einem israelischen Angriff