Trotz Waffenruhe - Weiterhin Kämpfe im Sudan

Im Sudan gehen die Kämpfe trotz einer Verlängerung der brüchigen Waffenruhe weiter. Einwohner berichteten am Dienstag von Gefechten im Süden der Hauptstadt Khartum und in Nyala, der Hauptstadt des Bundesstaats Süd-Darfur. "Die Armee ist bereit, bis zum Sieg zu kämpfen", sagte Militärmachthaber Abdel Fattah al-Burhan bei einem Truppenbesuch in Khartum. "Es gibt keine Waffenruhe im Sudan", erklärte der Experte Rashid Abdi vom Rift Valley Institute.

BILD: SN/APA/AFP/- Kämpfe toben weiter