Trotz Warnungen aus Peking an USA: Pelosi in Taiwan erwartet

Inmitten der Spannungen mit China wegen eines möglichen Besuches der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan droht dessen Regierung mit einer militärischen Gegenreaktion. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte am Dienstag, wenn die Spannungen zunähmen, würden als Reaktion auf "feindliche Bedrohungen" in angemessener Weise Streitkräfte entsandt. Taiwan habe einen vollständigen Überblick über die militärische Aktivität in seiner Umgebung.

SN/APA/AFP/SAUL LOEB Nancy Pelosi wird trotz Drochungen Chinas in Taiwan erwartet