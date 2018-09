Trump äußert erstmals Zweifel an Nominierung von Kavanaugh

US-Präsident Donald Trump schließt nicht mehr aus, seinem Richterkandidaten Brett Kavanaugh die Unterstützung zu entziehen. Er könne seine Meinung ändern, falls sich herausstelle, dass Kavanaugh "schuldig" sei, sagte Trump am Mittwoch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Kurz zuvor hatte eine dritte Frau dem erzkonservativen Juristen sexuelle Übergriffe zur Last gelegt.

Angesichts der bevorstehenden Aussage der Professorin Christine Blasey Ford sagte Trump: "Ich könnte überzeugt werden". Er werde sich die Anhörung von Kavanaugh und Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des US-Senats anhören, sagte er vor Journalisten in New York. Es werde "interessant zu hören, was sie zu sagen hat". Und er betonte: "Ich werde sehen, was morgen passiert." Noch könne er nicht sagen, ob ihre Angaben glaubhaft seien. Der Präsident betonte aber, Kavanaugh habe einen herausragenden Intellekt und er hoffe, dass er für den Supreme Court bestätigt werde. Trump hatte Kavanaugh im Juli für den hochrangigen Richterposten nominiert. Kurz vor der Entscheidung des US-Senats über die Personalie waren heftige Vorwürfe gegen Kavanaugh an die Öffentlichkeit gekommen: Die Psychologie-Professorin Ford beschuldigte Kavanaugh, er habe sie vor mehr als 30 Jahren am Rande einer Schülerparty versucht zu vergewaltigen. Quelle: Apa/Ag.