Trump: Alles bereit für Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten startklar für das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur. "Es ist alles bereit für den Gipfel, dass er beginnen kann", sagte Trump am Donnerstag vor Beginn eines Gesprächs mit Japans Regierungschef Shinzo Abe in Washington.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Japans Premierminister Abe zu Besuch bei US-Präsident Trump