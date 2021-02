Trump-Amtsenthebungsverfahren geht mit Zeugen weiter

Im Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump haben die Ankläger des Repräsentantenhauses überraschend die Anhörung einer Zeugin durchgesetzt. Der demokratische Chefankläger Jamie Raskin forderte am Samstag, die republikanische Abgeordneten Jaime Herrera Beutler eine Stunde lang per Videoschaltung anzuhören. Damit wird das Verfahren nicht wie erwartet schon am Samstag mit einer Abstimmung enden.

SN/APA (AFP)/POOL Republikanische Abgeordnete Herrera Beutler soll gegen Trump aussagen