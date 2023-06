Trump-Anklage: Mit launigen Sprüchen gewinnt man keinen Prozess

Ex-Präsident Donald Trump ist bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angeklagt worden. Auch wenn sich der Republikaner kämpferisch gibt: Die Dokumentenaffäre wird sich nicht mit Wahlkampfslogans aus der Welt schaffen lassen.

Ein Donald Trump lässt sich nicht unterkriegen. Auch dann nicht, wenn er juristische Probleme hat. Also machte der Ex-Präsident am Donnerstag nicht nur die Anklageerhebung vor einem Bundesgericht publik - notabene bereits das zweite strafrechtliche Gerichtsverfahren, das in diesem Jahr gegen den Republikaner eröffnet wurde. Trump verschickte auch gleich einen Spendenaufruf. Darin beklagte er sich bitterlich über die "Hexenjagd", die das angeblich von seinem politischen Gegenspieler Joe Biden kontrollierte Justizministerium gegen ihn angezettelt habe. Und er rief seine Anhängerinnen und ...