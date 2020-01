Trump-Anwälte schlossen Plädoyers in Impeachment-Prozess ab

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anwälte des Republikaners ihre dreitägigen Plädoyers beendet. Chefverteidiger Pat Cipollone forderte am Dienstag im Senat, Trump in der Ukraine-Affäre "so schnell wie möglich" freizusprechen. Die Anklage gegen den Präsidenten müsse zurückgewiesen werden. Sie sei ohne Grundlage und verstoße gegen die US-Verfassung.

SN/APA/AFP/HO Trumps Anwalt Sekulow schloss Plädoyer im Senat ab