Trump-Anwältin Jenna Ellis mit positivem Testergebnis

Mit Jenna Ellis hat sich lauit Medienberichten zufolge eine weitere Anwältin in Diensten von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus infiziert. Ellis, die im Kampf gegen Trumps Wahlniederlage mit dem ebenfalls infizierten Anwalt Rudy Giuliani zusammenarbeitet, habe Mitarbeiter über ihren positiven Corona-Test informiert. Das erklärte eine mit der Situation vertrauten Quelle..

Erst am Sonntag war Giulianis Corona-Infektion bekannt geworden. Der 76-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Washington eingeliefert. Ellis und Giuliani stehen an der Spitze von Trumps Bemühungen, den Ausgang der Präsidentschaftswahl vom 3. November anzufechten. In den vergangenen Wochen reisten Ellis und Giuliani in eine Reihe umkämpfter Schlüsselstaaten und hielten dort Treffen zu angeblichem Wahlbetrug ab. Die Anwälte trugen dabei häufig keine Schutzmasken.

Trump hat seine Niederlage auch mehr als einen Monat nach der Präsidentschaftswahl immer noch nicht anerkannt. Er spricht in vielfach widerlegten Behauptungen von angeblichem Wahlbetrug zugunsten seines Herausforderers Joe Biden.

Quelle: Apa/Ag.