Trump-Anwalt Giuliani in die Ukraine gereist

Der Anwalt von US-Präsident Donald Trump, eine der Schlüsselfiguren in der Ukraine-Affäre, ist nach Kiew gereist. Rudy Giuliani traf sich dort am Donnerstag zu Gesprächen über Korruption mit dem ukrainischen Abgeordneten Andrej Derkatsch. Ziel der Reise ist laut "New York Times" auch eine TV-Doku, in der Giuliani die Vorwürfe gegen Trump im Zuge der Impeachment-Untersuchung entkräften will.

SN/APA (AFP)/GENT SHKULLAKU Giuliani ist eine der Schlüsselfiguren in der Ukraine-Affäre