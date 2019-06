Trump begann Wiederwahlkampagne mit Angriff auf "Fake News"

US-Präsident Donald Trump hat den Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2020 eingeläutet. Trump trat am Dienstagabend in Orlando im US-Bundesstaat Florida vor rund 20.000 Anhänger und überschlug sich dabei förmlich mit Selbstlob. Unter dem Gejohle seiner Anhänger attackierte der 73-Jährige zudem die Medien. "Da hinten sind sehr viele Fake News", sagte er in Richtung der Journalistentribüne.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump möchte wie stets betont eine weitere Amtszeit dranhängen