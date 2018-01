Trump begeht ersten Jahrestag im Amt - Proteste geplant

US-Präsident Donald Trump ist am Samstag ein Jahr im Amt. In mehr als 300 US-Städten sind Proteste gegen ihn geplant - sie werden allerdings nicht das gleiche Ausmaß erreichen wie vor einem Jahr, als am Tag nach der Vereidigung des rechtspopulistischen Immobilienmoguls Millionen gegen ihn demonstrierten.

SN/APA (AFP)/DON EMMERT Viel Gegenwind macht ihm scheinbar nichts aus