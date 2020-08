Trump bekommt kein viertes TV-Duell mit Biden

US-Präsident Donald Trumps Wunsch nach einem weiteren TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden wird nicht in Erfüllung gehen. Die Organisatoren der Debatten erklärten am Donnerstag, es werde an den bisher vereinbarten Begegnungen und an deren Zeitplan festgehalten. Bisher sind drei Duelle vereinbart, das erste davon am 29. September, die nächsten am 15. und 22. Oktober.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Der Wahlkampf verläuft nicht nach Wunsch