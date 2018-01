Trump bekundet afrikanischen Ländern seinen "tiefen Respekt"

Nach seinen mutmaßlichen Äußerungen über afrikanische "Drecksloch-Länder" hat US-Präsident Donald Trump den Staats- und Regierungschefs des Kontinents seinen Respekt bekundet. "Ich möchte unterstreichen, dass die Vereinigten Staaten die Menschen in Afrika zutiefst respektieren", schrieb Trump in einem Brief an seine Kollegen anlässlich eines Gipfels der Afrikanischen Union (AU) in Addis Abeba.

SN/APA (AFP/Archiv)/NICHOLAS KAMM Trump freut sich auf Besuche aus Afrika