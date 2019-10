Trump bestätigt Tod von IS-Führer Al-Baghdadi

Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in Syrien getötet worden. Al-Baghdadi sei bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien getötet worden, sagte Trump am Sonntagmorgen (Ortszeit) in einer Ansprache im Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump

Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien ums Leben gekommen. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen. Al-Baghdadi sei gestorben, als er bei der Operation eine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht habe. Mit ihm starben drei seiner kleinen Kinder, sagte Trump. Elf weitere Kinder seien unverletzt geborgen worden. Quelle: Apa/Ag.

